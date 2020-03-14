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: 'den kuvvetli yağış ve kar erimesi uyarısı | 14 Mart

haberi... Hafta sonu planı yapacak vatandaşların aklı "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtında. nu merak eden vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve kar erimesi uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ...

  • Yaşam
  • 14.03.2020 08:16
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 08:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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