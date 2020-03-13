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'da etkili olan renkli görüntüler oluşturdu

'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan kentin birçok noktasında etkili oldu. Sis nedeniyle ve 'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 06:52
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 06:52
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