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Son dakika: 'de trafik sı: Yaralılar var

Son dakika haberine göre 'in Konak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılına 'in (23) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 06:49
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 06:49
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İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Konak istikametine giden Ömer Ünal idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası mevkisinde tramvay yoluna girerek aydınlatma direğine çarptı.

da, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılına 'in (23) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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