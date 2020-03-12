Taksim'de Kadir Gürkan'ın son sürat kullandığı taksi, genç bir kıza çarptı. Talihsiz kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören bir otel çalışanı hemen işini bıraktı. Olay yerine koşarak genç kızın elini kavradı. Ambulans gelinceye kadar da bırakmadı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran kızının durumunun iyi olduğu belirlendi. Gürkan, gözaltına alındı.
Taksim’de otel çalışanı, kazada yaralanan kadının elini bir an bırakmadı
Taksim'de Kadir Gürkan'ın son sürat kullandığı taksi, genç bir kıza çarptı. Talihsiz kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören bir otel çalışanı hemen işini bıraktı. Olay yerine koşarak genç kızın elini kavradı. Ambulans gelinceye kadar da bırakmadı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran kızının durumunun iyi olduğu belirlendi. Gürkan, gözaltına alındı.
- Yaşam
- 12.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.