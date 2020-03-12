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Taksim’de otel çalışanı, kazada yaralanan kadının elini bir an bırakmadı

Taksim'de 'ın son sürat kullandığı taksi, genç bir kıza çarptı. Talihsiz kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören bir otel çalışanı hemen işini bıraktı. Olay yerine koşarak genç kızın elini kavradı. Ambulans gelinceye kadar da bırakmadı. ve kaldıran kızının durumunun iyi olduğu belirlendi. Gürkan, gözaltına alındı.

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Dayan kızım
Taksim'de 'ın son sürat kullandığı taksi, genç bir kıza çarptı. Talihsiz kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören bir otel çalışanı hemen işini bıraktı. Olay yerine koşarak genç kızın elini kavradı. Ambulans gelinceye kadar da bırakmadı. ve kaldıran kızının durumunun iyi olduğu belirlendi. Gürkan, gözaltına alındı.

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