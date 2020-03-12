Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
İşte kaza yerinden görüntüler:
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
İşte kaza yerinden görüntüler:
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