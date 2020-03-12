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: Eyüpsultan'da minibüs sı! Ölü ve yaralılar var

haberine göre Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. da ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

  • Yaşam
  • 12.03.2020 13:32
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 13:45
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İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Feci da ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.


İşte kaza yerinden görüntüler:



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