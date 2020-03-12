Bugünkü
Takvim

Patroniçe serbest

İstanbul'da 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Hapis cezası alan çete lideri D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi.

ABONE OL
Patroniçe serbest
İstanbul'da 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Hapis cezası alan çete lideri D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Patroniçe serbest
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri