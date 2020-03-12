İstanbul'da 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Hapis cezası alan çete lideri D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi.
Patroniçe serbest
İstanbul'da 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Hapis cezası alan çete lideri D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi.
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- 12.03.2020
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