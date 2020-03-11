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'da tartıştığı babasını öldürdü!

’nde Dilan B. isimli tartıştığı babasını ile öldürdü. Olay sonrası genç kız Polis tarafından na alındı.

  • Yaşam
  • 12.03.2020 02:27
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 02:27
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Dehşet! Genç kız tartıştığı babasını...

'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) ile vurarak öldürdü.

TABANCAYI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ
Olay, gece yarısı 'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti.

Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

GÖZALTINA ALINDI
Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından na alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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