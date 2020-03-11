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'da otomobil 'ye daldı!

Son dakika haberine göre, 'da otoparktan çıkmak isteyen sürücü 'ye daldı. da ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve AVM'de maddi hasar meydana geldi.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 23:49
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 23:49
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Avcılar'da otomobil AVM'ye daldı!

'da otoparktan çıkmak isteyen sürücü 'ye daldı.

Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin otoparkından çıkmak isteyen bir sürücü geri geri gittiği sırada güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı, merdivenlerde de hasar meydana geldi. AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi.

da ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve AVM'de maddi hasar meydana geldi.

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