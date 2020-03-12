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| Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı!

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin güney ve doğusnun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra , 'in iç kesimleri, 'nun kuzey ve batısı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların yola çıkmadan önce aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Mart 2020 Perşembe tahminleri...

  • Yaşam
  • 12.03.2020 07:14
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 07:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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