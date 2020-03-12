E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.
E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.
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