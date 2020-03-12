Bugünkü
Takvim

trafiğinde dehşeti! Tabancayla havaya defalarca ateş açtı

Son dakika haberi... mevkisinde motosikletli bir , arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken tabancayla havaya defalarca ateş açtı. İstanbul'un göbeğinde terör estirerek vatandaşların canını hiçe sayan maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

  • Yaşam
  • 12.03.2020 10:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 10:35
ABONE OL



E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde maganda dehşeti! Tabancayla havaya defalarca ateş açtı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri