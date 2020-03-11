Üniversiteler tatil mi? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün saat 18.00'de YÖK'te "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE TATİL VAR?

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Tatil edilen üniversiteleri incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...