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'da feci ! İki uzman onbaşı...

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Trafik sında hayatını kaybeden iki kişinin uzman onbaşı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 22:57
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 23:01
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Konya'da feci kaza! İki uzman onbaşı...

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobille çarpıştı.

da sürücü Genç ile araçtaki Mücahit Öktem (26) ile diğer aracın sürücüsü Uçar yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Genç ile Öktem'in uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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