Okullar son dakika yarın tatil oldu mu? 12 Mart Perşembe MEB koronavirüs nedeniyle okul tatil edilecek mi?

Okullar son dakika tatil oldu mu? Koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu konuda son açıklamaları ve son dakika haberlerini merak edenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Dün gece saatlerinden açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?