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: İstanbul 'te denizde erkek cesedi bulundu

haberi... 'te sahilde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından , Yenibosna'daki Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 17:23
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 17:23
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İstanbul'da şoke eden olay! Denizden ceset çıktı

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından , Yenibosna'daki Kurumu morguna kaldırıldı.

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