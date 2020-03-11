11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Sayısal Loto oyununun bu hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte haftanın kazanan sayıları

11 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10, 21, 31, 34, 43, 49