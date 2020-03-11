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11 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! 931 bin 374 liralık ikramiye geçen hafta...

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği 11 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 11 Mart

  • Yaşam
  • 11.03.2020 21:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 21:18
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11 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

11 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen tek talihli 931 bin 374 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 11 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

11 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 6 - 14 - 22 - 34 ve +4

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