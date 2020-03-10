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Yer: Arnavutköy... Kitabı gören veliler deliye döndü, okula gelip öğretmeni dövdü

Arnavutköy'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni B.K, birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kitapta cinsel içerikli hikayeler yer alınca veliler öğretmeni darp etti. üzerine B.K, açığa alındı.

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İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni B.K, birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kitapta cinsel içerikli hikayeler yer alınca veliler öğretmeni darp etti. üzerine B.K, açığa alındı.

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