İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni B.K, birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kitapta cinsel içerikli hikayeler yer alınca veliler öğretmeni darp etti. Şikayet üzerine B.K, açığa alındı.
Yer:İstanbul Arnavutköy... Kitabı gören veliler deliye döndü, okula gelip öğretmeni dövdü
İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni B.K, birinci sınıfta okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kitapta cinsel içerikli hikayeler yer alınca veliler öğretmeni darp etti. Şikayet üzerine B.K, açığa alındı.
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