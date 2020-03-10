Antalyalı Selvinaz Salman, 1 Aralık 2018'de kaza geçirdi. Komaya girdi. Ancak 463 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün yoğun bakımda son nefesini verdi.
463 gün sonra acı haber! Selvinaz yaşam savaşını kaybetti
Antalyalı Selvinaz Salman, 1 Aralık 2018'de kaza geçirdi. Komaya girdi. Ancak 463 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün yoğun bakımda son nefesini verdi.
- Yaşam
- 10.03.2020
- Gazete
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