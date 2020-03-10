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463 gün sonra acı haber! Selvinaz yaşam savaşını kaybetti

, 1 2018'de kaza geçirdi. girdi.  Ancak 463 günlük yaşam savaşını kaybetti. son nefesini verdi.

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