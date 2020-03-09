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Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

Şanlıurfa'da öğretmen Zümrüt Aslan'ın kullandığı araç, çekiciye çarptı. Kendisi ve yanındaki meslektaşı Hatice Şimşek yaralandı. İkisi de kurtarılamadı.

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Şanlıurfa'da öğretmen Zümrüt Aslan'ın kullandığı araç, çekiciye çarptı. Kendisi ve yanındaki meslektaşı Hatice Şimşek yaralandı. İkisi de kurtarılamadı.

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