Şanlıurfa'da öğretmen Zümrüt Aslan'ın kullandığı araç, çekiciye çarptı. Kendisi ve yanındaki meslektaşı Hatice Şimşek yaralandı. İkisi de kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü
Şanlıurfa'da öğretmen Zümrüt Aslan'ın kullandığı araç, çekiciye çarptı. Kendisi ve yanındaki meslektaşı Hatice Şimşek yaralandı. İkisi de kurtarılamadı.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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