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'de balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren hayatını kaybetti

'da alabalık tesisine giden Atalay çiftinin 2 yaşındaki bebeği Beren, balık havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan , müdahalelere rağmen öldü.

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