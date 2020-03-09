Gümüşhane Torul'da alabalık tesisine giden Atalay çiftinin 2 yaşındaki bebeği Beren, balık havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan küçük kız, müdahalelere rağmen öldü.
Gümüşhane'de balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren hayatını kaybetti
Gümüşhane Torul'da alabalık tesisine giden Atalay çiftinin 2 yaşındaki bebeği Beren, balık havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan küçük kız, müdahalelere rağmen öldü.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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