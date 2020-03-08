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'da gecekonu ı

'da metruk bir gecekonduda çıktı. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor.  Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 06:45
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 06:45
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Ankara'da gecekonu yangını

'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan hasara neden oldu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu.

Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı.

Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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