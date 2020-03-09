Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta bugün saat 23.00'ten yarın 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.