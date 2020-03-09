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| Meteorolojiden 5 ile son dakika fırtına uyarısı

Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı açıklandı. Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahminleri de paylaşılırken; cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünün yağış etkisi altında olacağı bildirildi.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 15:14
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 15:17
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Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta bugün saat 23.00'ten yarın 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.

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