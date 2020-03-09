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Ayda 30 bin lira kazandıran meslek! Araba fiyatına satıyorlar!

’da yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran ve ailesi, ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini ’ye çekti. Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, “3 tane üniversite mezunu gelinim var, hepsi işsiz. Bu işi yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Türkmen’in aylık kazancı ise 30 bin lirayı aşıyor.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 14:35
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 14:39
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Tüy, vücut yapısı, bacaklarındaki kusursuzluk ve üretimi ile horoz tutkunlarının gözdesi olan Türk Asil Hint Horozlarının tanesi 100 dolar ile 5 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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