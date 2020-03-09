Ayda 30 bin lira kazandıran meslek! Araba fiyatına satıyorlar!

Tüy, vücut yapısı, bacaklarındaki kusursuzluk ve üretimi ile horoz tutkunlarının gözdesi olan Türk Asil Hint Horozlarının tanesi 100 dolar ile 5 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Tüy, vücut yapısı, bacaklarındaki kusursuzluk ve üretimi ile horoz tutkunlarının gözdesi olan Türk Asil Hint Horozlarının tanesi 100 dolar ile 5 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
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