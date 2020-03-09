2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Mayıs ayında kutlanacak Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aranırken, Ramazan Bayramı tatili için de araştırmalar sürüyor. Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu gündeme geldi. Yaz aylarının ilk günlerine denk gelecek bayram tatili birçok kişi için şehirden uzaklaşma fırsatı olacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte yanıtı…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Bayram ise 24-26 Mayıs tarihlerinde kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayramın ilk günü Pazar gününe denk gelecek ve Salı günü tatil bitecek. Bu nedenle 9 gün tatil yapılması beklenmiyor.