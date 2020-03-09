İstanbul Beşiktaş'ta döner ustasıyla müşteri arasında dün tartışma çıktı. Döner ustası, genç adamı elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, "Arapça küfretmiş. Usta Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş"diye konuştu.
Döner ustası tartıştığı müşteriyi elinden bıçakladı
İstanbul Beşiktaş'ta döner ustasıyla müşteri arasında dün tartışma çıktı. Döner ustası, genç adamı elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, "Arapça küfretmiş. Usta Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş"diye konuştu.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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