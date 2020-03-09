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Döner ustası tartıştığı müşteriyi elinden bıçakladı

'ta döner ustasıyla müşteri arasında dün tartışma çıktı. Döner ustası, genç adamı elinden yaralandı. hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, " küfretmiş. olduğu için Arapça biliyormuş"diye konuştu.

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İstanbul 'ta döner ustasıyla müşteri arasında dün tartışma çıktı. Döner ustası, genç adamı elinden yaralandı. hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, " küfretmiş. Usta Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş"diye konuştu.

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