Milli Piyango sonuçları 9 Mart 2020 çekilişi için bilet alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango 9 Mart sıralı tam liste ve amorti çıkan numaralar şans oyunu severlerin merak konusu oldu. Her çekilişinde milyonlarca lira ikramiye dağıtan Milli Piyango İdaresi'nin 9 Mart çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL olacak. Tam biletin 30, yarım biletin 15 ve çeyrek biletin 7,5 TL'den satışa sunulduğu çekilişte 1 adet 100 bin ve 20 adet 10 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 MART

Milli Piyango çekilişi saat 15:00'te başlayacak. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise akşam saat 18:00'de gerçekleştirilecek. Bilet sorgulama işlemi ise 19.00'de gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.