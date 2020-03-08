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'de feci ! Et yüklü tır takla attı!

'de otoyolunda seyir halinde bulunan tır kontrolden çıkarak takla attı. da 2 kişi yaralandı. Takla atarak su kanalına uçan TIR, bölgeye getirilen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yaşam
  • 08.03.2020 15:43
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 15:43
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TEM'de feci kaza! Et yüklü tır takla attı!

'nin Körfez ilçesinde, Otoyolu geçişinde lastiği patlayan et yüklü TIR kontrolden çıkarak takla attı. da, TIR'da bulunan 2 kişi yaralanırken, etler etrafa saçıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez ilçesi Karayolları 14. Şube Şefliği önünde meydana geldi. istikametine giden idaresindeki 42 YJ 487 plakalı et yüklü TIR, çekicisinin arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, takla atarak sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri TIR içerisinde sıkışan sürücü Murat Coşkun ile yanındaki Mehmet Canmete'yi araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın dorsesinden yola saçılan etler olay yerine gelen başka bir kamyona yüklenerek götürüldü. Takla atarak su kanalına uçan TIR, bölgeye getirilen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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