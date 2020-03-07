7 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yapılan ilçeler yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle Avrupa yakasının birçok ilçesinde planlı kesintiler meydana geliyor. 07 Mart 2020 Cumartesi günü planlı kesinti programı BEDAŞ'ın internet sitesinden yayınlandı. İşte, BEDAŞ 7 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı! Bağcılar, Çatalca, Küçükçekmece, Silivri, Başakşehir, Bakırköy gibi birçok ilçede planlı kesinti bulunuyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (7 MART)

07 Mart 2020 Cumartesi günü planlı kesinti programı şu şekilde:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2006. sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374669)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377529)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377525)