UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak. Kararın Danimarka hükümeti tarafından Koronavirüs salgını sebebiyle alındığı belirtildi. Kopenhag kulübü maçta 1000 biletli seyircinin alınacağını Türk taraftarların biletlerinin iade edileceğini açıkladı.
VAN PERSIE FEYENOORD TEKNİK EKİBİNE KATILDI
Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin Van Persie, Feyenoord'un teknik kadrosuna katıldı. Hollandalı oyuncu böylele teknik direktörlük için ilk adımı atmış oldu. Feyenoord, şu anda Hollanda Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.
İSPANYA KRAL KUPASI'NDA BASK FİNALİ OYNANACAK
İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad'ın ardından diğer bir Bask bölgesi takımı olan Athletic Bilbao da finale kaldı. Kupanın yarı finalinin ilk maçında sahasında Granada'yı 1-0 yenen Athletic Bilbao, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen, deplasman golü averajıyla finale adını yazdırdı. Granada'da İsmail Köybaşı da forma giyiyor.
VALBUENA SÖZLEŞME UZATTI
Yunan ekibi Olympiakos'ta başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı bildirildi.
GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Gaziantepspor- Trabzonspor maçı dışında iki maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Göztepe ile Başakşehir mücadele edecek. Saat 14.00'te Yeni Malatya, Konya'yı ağırlayacak.
FURKAN'DAN 7 SAYI
NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125- 108 yendi. 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performansla galibiyete katkı sağladı.
HODGSON İLE 1 YIL DAHA
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, teknik direktör Roy Hodgson'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı. 72 teknik adam, 2017 yılında Crystal Palace ile sözleşme imzalamıştı.
ANTALYA İŞİ BİLİYOR!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Devre arası yaptığımız transferler bizim açımızdan nokta atışı oldu. Spor kamuoyunda da takdir ediliyor" ifadelerini kullandı.
VAN PERSIE FEYENOORD TEKNİK EKİBİNE KATILDI
Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin Van Persie, Feyenoord'un teknik kadrosuna katıldı. Hollandalı oyuncu böylele teknik direktörlük için ilk adımı atmış oldu. Feyenoord, şu anda Hollanda Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.
İSPANYA KRAL KUPASI'NDA BASK FİNALİ OYNANACAK
İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad'ın ardından diğer bir Bask bölgesi takımı olan Athletic Bilbao da finale kaldı. Kupanın yarı finalinin ilk maçında sahasında Granada'yı 1-0 yenen Athletic Bilbao, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen, deplasman golü averajıyla finale adını yazdırdı. Granada'da İsmail Köybaşı da forma giyiyor.
VALBUENA SÖZLEŞME UZATTI
Yunan ekibi Olympiakos'ta başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı bildirildi.
GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Gaziantepspor- Trabzonspor maçı dışında iki maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Göztepe ile Başakşehir mücadele edecek. Saat 14.00'te Yeni Malatya, Konya'yı ağırlayacak.
FURKAN'DAN 7 SAYI
NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125- 108 yendi. 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performansla galibiyete katkı sağladı.
HODGSON İLE 1 YIL DAHA
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, teknik direktör Roy Hodgson'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı. 72 teknik adam, 2017 yılında Crystal Palace ile sözleşme imzalamıştı.
ANTALYA İŞİ BİLİYOR!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Devre arası yaptığımız transferler bizim açımızdan nokta atışı oldu. Spor kamuoyunda da takdir ediliyor" ifadelerini kullandı.
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