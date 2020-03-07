Bugünkü
Takvim

'da dehşet! Karısı, kızı ve esnaf komşusunu vurdu

 Şevket Ç., dün 'ın yanına gitti. Birkaç el ateş etti. Karnından vurulan adam yere yığıldı. Öfkeli adam, daha sonra evine çıktı. 'in (18) kafasına sıktı, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin peşine düştü.

ABONE OL
Diren Selin
İstanbul Şevket Ç., dün Bülent Yarar'ın yanına gitti. Birkaç el ateş etti. Karnından vurulan adam yere yığıldı. Öfkeli adam, daha sonra evine çıktı. Kızı Selin'in (18) kafasına sıktı, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin peşine düştü.


Şevket Ç.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet! Karısı, kızı ve esnaf komşusunu vurdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri