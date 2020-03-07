., dün'ın yanına gitti. Birkaç el ateş etti. Karnından vurulan adam yere yığıldı. Öfkeli adam, daha sonra evine çıktı. Kızı'in (18) kafasına sıktı, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.