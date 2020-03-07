İstanbul Şevket Ç., dün Bülent Yarar'ın yanına gitti. Birkaç el ateş etti. Karnından vurulan adam yere yığıldı. Öfkeli adam, daha sonra evine çıktı. Kızı Selin'in (18) kafasına sıktı, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin peşine düştü.
Şevket Ç.
Şevket Ç.
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