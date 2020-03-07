Dr. Canavar! 75 bıçak darbesiyle öldürmüş...

İstanbul'da asistan Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Dr. Kaan Erol'a bıçakla saldırdı. Genç adam kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı. İddianamede, Sümter'in meslektaşına husumet beslediği ve canavarca hisle 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Dr. Kaan Erol
Asistan Dr. Yavuz Sümter'in, Dr. Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi.
Dr. Kaan Erol
Asistan Dr. Yavuz Sümter'in, Dr. Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi.
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