Mobbingde manevi tazminat da verilir

Mobbingle karşılaşan ne yapabilir?
Hukuk düzenimizce çalışanın işyerinde bu duruma katlanması kendisinden beklenemez. Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple mobbinge uğrayan çalışan mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir. Bu durumda işveren, çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, manevi tazminat sorumluluğu da doğurur. Mobbinge uğrayan çalışan, iş akdini mobbing nedeniyle feshetmişse, yasal haklarının ödenmesi ve kendisine manevi tazminat olarak mobbing tazminatının ödenmesini talep edebilir. Burada çalışan, uğradığı mobbingi ispat etmekle yükümlüdür. İspat hususu oldukça önemlidir ve çalışan işyerinden ayrılmadan önce delilleri de toplamalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Hukuk düzenimizce çalışanın işyerinde bu duruma katlanması kendisinden beklenemez. Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple mobbinge uğrayan çalışan mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir. Bu durumda işveren, çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, manevi tazminat sorumluluğu da doğurur. Mobbinge uğrayan çalışan, iş akdini mobbing nedeniyle feshetmişse, yasal haklarının ödenmesi ve kendisine manevi tazminat olarak mobbing tazminatının ödenmesini talep edebilir. Burada çalışan, uğradığı mobbingi ispat etmekle yükümlüdür. İspat hususu oldukça önemlidir ve çalışan işyerinden ayrılmadan önce delilleri de toplamalıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.