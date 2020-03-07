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Mobbingde da verilir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

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Mobbingde manevi tazminat da verilir
Mobbingle karşılaşan ne yapabilir?
Hukuk düzenimizce çalışanın işyerinde bu duruma katlanması kendisinden beklenemez. Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple mobbinge uğrayan çalışan mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir. Bu durumda işveren, çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, sorumluluğu da doğurur. Mobbinge uğrayan çalışan, iş akdini mobbing nedeniyle feshetmişse, yasal haklarının ödenmesi ve kendisine manevi tazminat olarak mobbing tazminatının ödenmesini talep edebilir. Burada çalışan, uğradığı mobbingi ispat etmekle yükümlüdür. İspat hususu oldukça önemlidir ve çalışan işyerinden ayrılmadan önce delilleri de toplamalıdır.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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