



Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs'a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çanta ile dolaşan B.T, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.