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Son dakika: ’nda ilginç kaçakçılık! Telefonla dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp...

’nda kaçak telefonları yurda sokmak isteyen bir kişi polisin dikkati ve sıkı takibi sonucu suçüstü yakalandı. ’dan gelen bir Türk yolcu, piyasada kullan at diye bilinen tuşlu telefonlar ile dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp üç metre yükseklikten iç hatlarda bekleyen arkadaşına attı. Bu sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye izlenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

  • Yaşam
  • 07.03.2020 11:09
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 11:41
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs'a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çanta ile dolaşan B.T, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.

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