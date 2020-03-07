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Duvağıyla birlikte

'da önceki gün kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi 'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Duvağıyla birlikte
Aydın'da önceki gün kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Teke tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi 'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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