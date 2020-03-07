Aydın'da önceki gün kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Teke tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi Güngör Çetinkaya'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Duvağıyla birlikte
Aydın'da önceki gün kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Teke tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi Güngör Çetinkaya'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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