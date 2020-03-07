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'da hastanede dehşet! Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı

'da hastanede dehşet! Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı... 'nde şizofren N.K, oda arkadaşı 'e saldırdı. 2 gözünü oyup çıkardı. 7 kişi açığa alındı.

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