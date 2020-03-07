Adana Akıl Hastanesi'nde şizofren N.K, oda arkadaşı Sultan Güner'e saldırdı. 2 gözünü oyup çıkardı. 7 kişi açığa alındı.
Adana'da hastanede dehşet! Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı
Adana'da hastanede dehşet! Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı... Adana Akıl Hastanesi'nde şizofren N.K, oda arkadaşı Sultan Güner'e saldırdı. 2 gözünü oyup çıkardı. 7 kişi açığa alındı.
- Yaşam
- 07.03.2020
- Gazete
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