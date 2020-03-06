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'da bir ruh sağlığı hastanesinde vahşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu!

’da bir ruh sağlığı hastanesinde vahşet yaşandı. 57 ’in iki gözü de aynı odada kalan bir başka kadın hasta tarafından oyuldu. 2 gözünü de kaybeden Güner'in ailesi hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Adana Valiliği, başlattığı soruşturma kapsamında başhekim yardımcısının da aralarında olduğu 7 personeli açığa aldı.

  • Yaşam
  • 06.03.2020 10:53
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 10:58
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Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana'ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner'in yatarak tedavi görmesine karar verdi. Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner'in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyat edildi.

ŞOKE EDEN İFADE
Oda arkadaşının gözünü çıkaran N.K.'nın ifadesinde "bana küfretti ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi

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