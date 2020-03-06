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'da ya ı! "" adı altında fuhuş yaptırmışlar

haberi... Gölbaşı'nda "" adı altında yaptırıldığı belirlenen villaya düzenlenen da gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

  • Yaşam
  • 06.03.2020 12:45
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 12:51
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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