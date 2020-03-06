Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Ankara'da lüks villaya fuhuş baskını! "Masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırmışlar
Son dakika haberi... Ankara Gölbaşı'nda "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı belirlenen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.
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