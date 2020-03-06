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Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... İstanbul Sancaktepe'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.

  • Yaşam
  • 06.03.2020 10:22
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 10:49
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İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sancaktepe'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 34 BVC 865 plakalı otomobil ile Levent B. yönetimindeki 34 TMC 01 plakalı yolcu minibüsü, Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde seyrederken çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

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