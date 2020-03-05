Meteoroloji saat verdi! İstanbul anlık hava durumu! İstanbul’da yağmur yağacak mı?

5 Mart İstanbul hava durumu vatandaşların merak konusu. İstanbul anlık hava durumu için araştırmalar sürüyor. İstanbul'da günlerdir süren güzel havaların ardından İstanbullulara kötü bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin birçok bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor. İşte, İstanbul anlık hava durumu!

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