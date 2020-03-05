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Meteoroloji saat verdi! İstanbul anlık hava durumu! İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji verileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’da son günlerde adeta yazdan kalan bir hava yaşanıyor. İstanbullular yazın tadını çıkarırken, şehrin üstünü kara bulutlar kaplamaya başladı. Peki, İstanbul’da yağmur yağacak mı? İstanbul anlık hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı. Yurt genelinde de birçok ilde yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor. Peki, 5 Mart durumu nasıl? İşte yanıtı…

  • Yaşam
  • 05.03.2020 09:41
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:41
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Meteoroloji saat verdi! İstanbul anlık hava durumu!

5 Mart İstanbul hava durumu vatandaşların merak konusu. İstanbul anlık hava durumu için araştırmalar sürüyor. İstanbul'da günlerdir süren güzel havaların ardından İstanbullulara kötü bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin birçok bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında azalması bekleniyor. İşte, İstanbul anlık hava durumu!

Yurt genelinde hava durumu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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