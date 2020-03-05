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İndirimi duyan oraya koştu! Birbirlerini ezdiler

Erzurum'da açılış nedeniyle indirim yapacağını belirten bir züccaciye mağazasına koşan müşteriler izdihama neden oldu. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

  • Yaşam
  • 05.03.2020 10:03
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:03
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Yer: Erzurum! Duyan oraya koştu

Erzurum'da, züccaciye dükkanının açılışında indirim yapılınca müşteriler, izdihama neden oldu. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi. İş yerine girmeye çalışan bazı kadınlar, ezilme tehlikesi geçirdi. Erzurum'da Merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde açılışı yapılan, 3 katlı züccaciye dükkanında ürünlerin yarı fiyatına satılacağı, sosyal medyadan duyuruldu. Sabah erken saatlerde iş yeri önünde toplanan, çoğu kadın yüzlerce kişi, açılmasını bekledi.

Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan sahipleri, kadınları içeri gruplar halinde almaya çalıştı. Kadınların bir an önce içeri girme isteği, izdihama neden oldu. Dükkana girebilen kadınlar, ürünleri kucaklarını doldurdu. Müşteriler, alabildikleri kadar eşyalarla kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride ve dışarda izdiham nedeniyle iş yeri sahipleri, polisten yardım istedi. Bunun üzerine dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola taşmaları nedeniyle trafiği de aksatan kalabalığın dağılmasını sağlarken, iş yeri sahipleri de kadınlara sadece bugün değil her gün ucuz ürün satacaklarını söyledi.

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