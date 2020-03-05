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| Meteorolojiden İstanbul'a son dakika uyarısı! Bu kez saat verdi

Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Marmara ve Ege için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunulurken, yağışın İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 05.03.2020 07:39
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 07:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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