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Büyük şok yaşadılar! Meğerse Filozof hastaymış! İndigo Kristal çocuk belirtileri nedir?

Gelişigüzel çekilmiş bir video kaydı ile bir anda da ünlenen ve daha sonra televizyon kanallarının tek tek röportaj yaptığı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan 10 yaşındaki Atakan'ın karakteri ve kişiliği merak konusu oldu. Uzmanlar Atakan'a tanıyı koydu. İndigo kristal çocuklar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan 10 yaşındaki Atakan'ın ardından merak konusu oldu. Sosyal medyada videolar milyonlarca kez izlenen ve şaşkınlığa uğratan Atakan kimdir? İşte Atakan hakkında merak edilenler…

  • Yaşam
  • 05.03.2020 13:38
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 13:38
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Büyük şok yaşadılar! Meğerse Filozof Atakan Kayalar hastaymış!

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada ve televizyonlarda filozof çocuk olarak ünlenen Atakan Kayalar meğerse bir hastalığa sahipmiş. Bir kütüphanede çekilen görüntüsü ile sosyal medyada geniş yer bulan, 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan 'filozof' Atakan Kayalar'ın ardından merak konusu oldu. Felsefe'ye yoğun ilgisi bulunan 10 yaşındaki Atakan'ın İndigo ve kristal çocuk olduğu iddia edildi. İşte, İndigo kristal çocukların özellikleri.

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