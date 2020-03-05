Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada ve televizyonlarda filozof çocuk olarak ünlenen Atakan Kayalar meğerse bir hastalığa sahipmiş. Bir kütüphanede çekilen görüntüsü ile sosyal medyada geniş yer bulan, 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan 'filozof' Atakan Kayalar'ın ardından merak konusu oldu. Felsefe'ye yoğun ilgisi bulunan 10 yaşındaki Atakan'ın İndigo ve kristal çocuk olduğu iddia edildi. İşte, İndigo kristal çocukların özellikleri.

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