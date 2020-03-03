Bugünkü
Takvim

'de acı olay! İş makinesine sıkışan işçi öldü

'nin Bahşılı ilçesinde demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışan işçi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, işçinin cenazesi morguna kaldırıldı.

  • Yaşam
  • 03.03.2020 23:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 23:05
ABONE OL
Kırıkkale'de acı olay! Feci şekilde can verdi

'nin Bahşılı ilçesinde demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'ndeki fabrikada çalıştığı sırada kolunu iş makinesinin şaftına kaptıran Osman Ç. (41) sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde işçinin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, işçinin cenazesi morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kırıkkale'de acı olay! İş makinesine sıkışan işçi öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri