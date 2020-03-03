Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'ndeki fabrikada çalıştığı sırada kolunu iş makinesinin şaftına kaptıran Osman Ç. (41) sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrollerde işçinin öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, işçinin cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
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