Kadına şiddet, sınır tanımadı. Bu kez olay İstanbul Ortaköy'de yaşandı. Sırp model Tanja Dukiç, geçtiğimiz Haziran ayında organizatör ve yönetmen sevgilisi Çağrı T.'nin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine Çağrı T. hakkında dava açıldı. Dünkü duruşmaya katılan Dukiç, "Fotoğraf çekimine gitmemi istemedi. Ortaköy'deki evime girdiğimizde kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. 'Fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi. Daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu" ifadelerini kullandı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.
Çağrı T., hakkındaki iddiaları reddetti.
Çağrı T., hakkındaki iddiaları reddetti.
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