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Sırp model yaşadığı dehşeti anlattı

Kadına şiddet, sınır tanımadı. Bu kez olay İstanbul 'de yaşandı. Sırp model , geçtiğimiz Haziran ayında organizatör ve yönetmen sevgilisi T.'nin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine Çağrı T. hakkında dava açıldı. Dünkü duruşmaya katılan Dukiç, "Fotoğraf çekimine gitmemi istemedi. Ortaköy'deki evime girdiğimizde kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. 'Fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi. Daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu" ifadelerini kullandı.

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Şiddet modeli
Kadına şiddet, sınır tanımadı. Bu kez olay İstanbul 'de yaşandı. Sırp model Tanja Dukiç, geçtiğimiz Haziran ayında organizatör ve yönetmen sevgilisi Çağrı T.'nin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine T. hakkında dava açıldı. Dünkü duruşmaya katılan Dukiç, "Fotoğraf çekimine gitmemi istemedi. Ortaköy'deki evime girdiğimizde kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. 'Fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi. Daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu" ifadelerini kullandı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.


Çağrı T., hakkındaki iddiaları reddetti.

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