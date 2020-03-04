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Son dakika: ’da operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... ’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca düzenlenen operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

  • Yaşam
  • 04.03.2020 08:53
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 08:53
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Eş zamanlı operasyonda basıldılar!
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıranlara, fuhuş yapanlara ve yer temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polisler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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