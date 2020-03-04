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4 Mart çekiliş sonuçları duyuruldu! 1 milyon 594 bin TL ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı

4 Mart MPİ çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta Cumartesi gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 4 Mart hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

  • Yaşam
  • 04.03.2020 21:41
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 22:05
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4 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği 4 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.45'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 4 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

4 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 14 - 16 - 30 - 39 - 42

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