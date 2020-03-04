Gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği 4 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.45'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 4 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

4 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 14 - 16 - 30 - 39 - 42