Eyüpsultan'da otomobil takla attı! Yaralılar var

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K. idaresindeki 34 BEE 18 plakalı otomobil Edirnekapı istikametinde seyrettiği sırada kontrolden çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan Eray K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, sürücü yaralanmadan araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu yolda kısa süreliğine trafik oluşurken aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.