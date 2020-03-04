Bugünkü
Takvim

4 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta Şans Topu'nda ikramiye dörde bölünmüştü

Bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği 4 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta yapılan çekilişte 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 4 Mart

  • Yaşam
  • 04.03.2020 21:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 21:08
ABONE OL
4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişleri sürüyor. Çekiliş tamamlandığında sonuçlar burada olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta Şans Topu'nda ikramiye dörde bölünmüştü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri