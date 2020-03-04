4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişleri sürüyor. Çekiliş tamamlandığında sonuçlar burada olacak.