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'da içinde sevkiyatı!

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 'nın Alaşehir ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilde çikolatalı lerin içine gizlenmiş 31.9 gram ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yaşam
  • 04.03.2020 19:38
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 19:52
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Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı!

'nın Alaşehir ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilde çikolatalı lerin içine gizlenmiş 31.9 gram ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün gece şüpheli bir otomobili takibe aldı. Dün gece saat 24.00 sularında Alaşehir'e giriş yapan özel bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki kişi polisin dur ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçmaya başladı.

BİSKÜVİ İÇİNDE SEVKİYAT
Yaşanan takibin ardından ekipler şüpheli otomobili Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Araçta arama yapan ekipler, çikolatalı bisküvi içine sıkıştırılmış ambalajlı 31.90 gram kristal isimli uyuşturucuyu ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23) isimli şahıslar, poliste alınan ifadelerinden sonra bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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