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Başkentte acı olay! Lastik değiştirirken canından oldu

Ankara'da kullandığı tırı lastiğini değiştirmek için yol kenarına çeken şoför ve yanındaki arkadaşı, arkadan gelen bir başka tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • Yaşam
  • 03.03.2020 08:53
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 08:53
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Başkentte acı olay! Lastik değiştirirken canından oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı tırın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine tırın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı tır, park halindeki tıra arkadan çaptı.

Kazada, tırın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer tırın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

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